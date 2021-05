Facebookov neodvisni nadzorni odbor je danes odločil, da bivši ameriški predsednik Donald Trump še ne sme nazaj na Facebook, je pa kritiziral odločitev Facebooka o trajni blokadi in podjetju naročil, da to utemelji. Odbor je ocenil, da odločitev, da Trump ne bo nikoli več smel uporabljati Facebooka, ni bila v skladu s standardi in da bi morali sprejeti odločitev, ki je v skladu s pravili za vse uporabnike. Facebook mora glede na odločitev odbora v roku pol leta znova preučiti svojo odločitev glede trajne blokade bivšega predsednika in jo utemeljiti, da bo v skladu tudi z drugimi uporabniki omrežja. Do takrat v veljavi sicer ostaja blokada Trumpa.

Za Facebook je Trump prevelika grožnja Trumpovi privrženci so 6. januarja napadli ameriški kongres, takratni predsednik pa jih je pri tem vzpodbujal z zavajanji glede volilnih prevar. Facebook mu je naslednji dan, 7. januarja, prepovedal dostop do svojih strani, enako je veljalo za Instagram. »Menimo, da bi predsednikova nadaljnja uporaba naših storitev predstavljala preveliko grožnjo,« je takrat sporočil glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg. Podobno odločitev so sprejeli tudi drugi družbeni mediji, kot sta Twitter in YouTube. V neodvisnem nadzornem odboru Facebooka je 20 strokovnjakov z različnih področjih, med drugim iz svobode izražanja, človekovih pravic in novinarstva, ki odločajo v primerih spornih odločitev podjetja. Tisti, ki so bili odstranjeni s Facebooka se lahko pritožijo na ta odbor. Odločitve odbora so sicer za Facebook zavezujoče.