Državljan Trump

Ikonografija in globlji pomen vdora Trumpove množice v ameriški kongres 6. januarja 2021 ob vseh drugih primerjavah močno spominjata na precej slaven zgodovinski pripetljaj, namreč na zavzetje Zimskega dvorca v Petrogradu v noči med 6. in 7. novembrom (24. in 25. oktobrom) 1917, s katerim se je Leninov prevzem oblasti – pozneje so ga krstili z mitološkim imenom Oktobrska revolucija – vpisal v legendo in zgodovino.