Dunajsko odpravljanje Trumpove dediščine

Znekaj simbolike so se predstavniki sedmih držav podpisnic sporazuma o iranskem jedrskem programu in odpravi sankcij proti islamski republiki včeraj zbrali na Dunaju, v mestu, kjer so leta 2015 dosegli dogovor, ki ga je zdaj treba spet spraviti na noge. Udeleženci pogajanj poudarjajo, da bodo naporna in da rezultatov ne bo čez noč, vendar jih je tokrat mogoče pospremiti z nekaj optimizma. O tem, da je sporazum, ki je začel propadati maja 2018, ko so ga prenehale upoštevati ZDA po navodilu prejšnjega predsednika, smiselno obnoviti in odpraviti to Trumpovo dediščino, se namreč strinjajo vse podpisnice. V tem pogledu je eno redkih velikih mednarodnih vprašanj, na katero imajo pomembne svetovne sile podoben pogled.