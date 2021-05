Prebivalci Šarengrada, mesta med Ilokom in Vukovarjem, še kar ne morejo verjeti, na kakšen grozljiv način je morala prejšnji četrtek umreti njihova sokrajanka Blaženka. Njeno življenje se je končalo v mlaki krvi na dvorišču domače hiše. Z mnogimi udarci po glavi s pajserjem jo je do smrti pobil 27-letni sin Igor, njegov sedem let starejši brat Renato pa je po poročanju portala 24sata priznal sodelovanje pri umoru.

S kraja zločina sta oba pobegnila. Igor je po navedbah prič najprej z okrvavljenim orodjem tekal po ulici in na ves glas kričal, nato pa se zatekel v kavarno v sosednjo vas, sedel za mizo, odložil krvavo orožje in čakal, da pridejo ponj. Policisti so oba prijeli in še isti večer sta končala v priporu. »Osumljena sta, da sta tistega večera na dvorišču domače hiše po predhodnem dogovoru pričakala 56-letno mamo, ki sta jo v preteklosti tako fizično kot psihično zlorabljala. Ženska jima je zaupala, saj ni pričakovala ne njunega prihoda ne njunega napada. Njun cilj je bil, da jo usmrtita, kar sta z več udarci s topim predmetom po glavi tudi storila,« piše v obtožnici tožilstva iz Vukovarja. Očitajo jima umor.