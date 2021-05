V Slovenijo bo ta teden dobavljenih 70.560 odmerkov cepiva proti covidu-19. Danes prihaja 56.160 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech, v četrtek pa pričakujejo 14.400 odmerkov cepiva Moderne, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

V torek bodo v cepilne centre dostavili 70.000 odmerkov cepiva za cepljenje oseb, starejših od 50 let. V tem tednu bo po napovedih tako realiziranih 85 odstotkov naročil za starejše od 50 let za cepivo Pfizer in vsa naročila za cepivo AstraZeneca.

Ta teden cepijo tudi ostale prednostne skupine skladno s cepilno strategijo, vključno z zaposlenimi pri upravljavcih kritične infrastrukture. Kot so danes sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana, naj se upravljavci kritične infrastrukture iz osrednjeslovenske statistične regije za izvedbo cepljenja dogovorijo s cepilnim centrom obrambnega ministrstva.

Po zadnjih dobavah in naročilih cepilnih centrov ima NIJZ na zalogi še 76.000 odmerkov cepiva AstraZeneca in 10.600 odmerkov cepiva proizvajalca Johnson & Johnson, so sporočili z NIJZ.

V Slovenijo je bilo doslej dobavljenih skupno 803.850 odmerkov cepiva, porabljenih pa 640.902, je razvidno s portala NIJZ za informacije o cepivih in cepljenju.

Na NIJZ naštevajo več razlogov, zakaj odmerki cepiva ostajajo neporabljeni. Izpostavili so administrativne zamude, saj imajo cepilni centri po cepljenju dva dneva časa, da podatke vnesejo v sistem, ta razkorak pa je še bolj izrazit med prazniki in vikendi. "Poleg tega je NIJZ v zadnjih dveh dnevih prejel več deset tisoč odmerkov cepiva, ki še niso bili razdeljeni cepilnim centrom. Obstaja možnost zalog tudi na cepilnih centrih," so še zapisali za STA.

Pojasnili so tudi, zakaj prihaja do razlike v podatkih NIJZ in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) glede deleža prebivalcev, cepljenih z enim odmerkov. Po podatkih NIJZ ga je v Sloveniji prejelo 20,3 odstotka, spletna stran ECDC pa poroča o 23,7-odstotni precepljenosti s prvim odmerkom. Kot so navedli na NIJZ, v Sloveniji delež precepljenosti računajo glede na celotno populacijo, ECDC pa samo za starejše od 18 let.

Glede na zadnje podatke, ki jih izvajalci cepljenja poročajo v elektronski register cepljenih oseb, je bilo s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 sicer cepljenih 427.449 oseb, z dvema pa 213.453 oseb oz. 10,2 odstotka prebivalcev.

V registru je prvič zabeleženo tudi cepljenje s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson, ki ga je glede na poročane podatke do zdaj prejelo 58 oseb. Pri cepljenju s tem cepivom za zaščito zadostuje že en odmerek.