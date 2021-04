Bolnišnično oskrbo trenutno potrebuje 626 oseb, od tega jih je 157 v intenzivni negi. Sedemdnevno povprečje okužb v Sloveniji je zopet nekoliko naraslo in trenutno znaša 640, kar pa je še naprej bližje rumeni kot rdeči fazi.

Najnižjo 14-dnevno incidenco okužb z novim koronavirusom beležijo v obalno-kraški regiji, najvišjo pa v zasavski, je na novinarski konferenci povedala Maja Bratuša, ki je vodila novinarsko konferenco.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je povedal, da se je od pričetka cepljenja stanje v domovih za starejše izrazito izboljšalo, čeprav so se pojavili nekateri izbruhi. Na novo okuženih je bilo 28 stanovalcev in 14 zaposlenih. Velika večina okuženih se dobro počuti in ima le lažje simptome ali pa jih sploh nima, je še povedal minister.

Bojana Beović je povedala, da je bilo od začetka cepljenja 27. 12. 2020 po podatkih NIJZ s prvim odmerkom cepiva cepljenih 20 odstotkov oseb v vsej Sloveniji. »Mednarodne primerjave pokažejo, da poteka cepljenje v Sloveniji zelo podobno kot v državah Evropske unije,« je zagotovila Beovićeva. »Delež vseh prebivalcev Evropske unije, ki je bil cepljen z enim odmerkom znaša 26,8 %, posebej izstopa Madžarska z več kot 44 % prebivalstva, cepljenega z enim odmerkom. Če pogledamo deleže po državah, smo nekje na sredini.«

»Zelo pomemben je že prvi odmerek, ki pred okužbo ščiti po cepljenju s cepivom AstraZeneca dobrih 70 odstotkov, po mRNA cepivih pa 80 odstotkov. Poleg tega že prvi odmerek v dobri meri ščiti pred hudo obliko bolezni,« je še povedala in dodala: »Prioritetne skupine za cepljenje, ki so bile upoštevane v Sloveniji, so se izkazale za zelo smiselne, saj smo tako rekoč povsem prekinili zbolevanje stanovalcev domov za starejše, posamezni izbruhi so posledica tega, da cepivo ne ščiti 100 odstotno.«

Glede morebitnega pomanjkanja cepiva AstraZeneca je povedala, da nima informacijo, da cepiva ne bo. »Nisem bila seznanjena,« je pojasnila. »Cepivo bo, vsaj v taki količini, ki je potrebna za drugi odmerek, verjetno pa več, le na tabelah NIJZ količine niso bile navedene, ker še niso bile znane.«