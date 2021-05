Iniciativa zdravnikov za okrepljeno poročanje o stranskih učinkih

V Inciativi slovenskih zdravnikov se zavzemajo za okrepljeno poročanje o neželenih stranskih učinkih cepiva proti covidu-19. Predlagajo, da se obvestilo, ki ga vsaka oseba prejme pri cepljenju, opremi z dodatnimi podatki, ki bi ljudi informirali o tem, da lahko tudi sami neposredno poročajo o neželenih učinkih. Vsak cepljeni bi tako v obvestilu o cepljenju prejel podatke o tem, kam lahko sporoči neželene učinke. Hkrati pa bi moral biti v prejetem obvestilu seznanjen tudi s podatkom, da gre za zdravilo, ki je v fazi raziskovanja in za katerega se zahteva dodatno spremljanje varnosti. Kot so še predlagali v inciativi, bi pri poročanju o neželenih učinkih cepiva posameznik moral navesti podatke o kontaktni osebi, osebi, pri kateri so se pojavile težave, neželenih učinkih in imenu zdravila oziroma cepiva. Ta način poročanja bi po njihovem prepričanju lahko bil uvod v vzpostavitev nujno potrebnega in dostopnega sistema samoporočanja, ki je že uveljavljen v ZDA in Veliki Britaniji.