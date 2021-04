Predsednik ZDA Joe Biden je Američanom predstavil svoje tri velikanske, 6000 milijard dolarjev vredne programe za pomoč družinam, prenovo infrastrukture in lajšanje finančnih posledic epidemije. V govoru v kongresu je dejal, da jih je mogoče financirati brez povečevanja primanjkljaja in višanja davkov nižjim in srednjim slojem zgolj s tem, da »korporativna Amerika in najbogatejši odstotek Američanov plačata svoj pošteni delež«.

»Amerika se spet premika… Amerika na novo vstaja,« je dejal Biden, ki si želi, da bi paketa pomoči družinam ter obnove infrastrukture spravili pod streho še letos, in bosta očitno glavna zakonska cilja njegovega prvega mandata. Pandemični paket je že potrjen in je, med drugim, večini Američanov prinesel ček za 1400 dolarjev.

Demokrate čaka dilema, kako se lotiti pisanja zakonodaje

Biden je programa z uradnima naslovoma Načrt za ameriške družine in Načrt za ameriška delovna mesta (slednji je po navedbah Bele hiše največji takšen po drugi svetovni vojni) predstavil kot recept za krepitev ameriškega delavskega in srednjega sloja, ekonomije države in s tem njene moči v svetu. Njuno sprejemanje pa ne bo lahek zalogaj. Najprej ju bo treba spremeniti v predlog zakonodaje, ob tem pa morajo demokrati premisliti, ali so ju pripravljeni oklestiti, da bi dobili kakšen republikanski glas podpore, ali pa ju bodo poskušali spraviti skozi kongres sami, enako kot paket pomoči ob pandemiji. To bi vnovič zahtevalo popolno enotnost v senatu, kjer si ne morejo privoščiti nobenega demokratskega glasu proti, to pa pomeni iskanje skupnih stališč sredinskih in bolj levih senatorjev v stranki.

Biden je v 65 minut dolgem govoru na skupnem zasedanju obeh domov kongresa (bilo je prvo takšno po januarskem, med katerim so v poslopje vdrli Trumpovi pristaši) pozval tudi k reformi dela policije, priseljenski reformi, zaostritvi zakonodaje o posesti orožja in uzakonitvi minimalne urne postavke pri 15 dolarjih, a to so naloge, kjer demokrati ne bodo mogli zaobiti republikancev, saj jih ti lahko zaustavijo z obstrukcijo.