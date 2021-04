"Spominjamo se življenj vseh tistih, ki so umrli v armenskem genocidu v času otomanskega cesarstva in se zavezujemo, da bomo preprečili, da bi se takšne grozote kadarkoli ponovile," je v izjavi, ki jo je delila Bela hiša, zapisal Biden in s tem postal prvi predsednik ZDA, ki je v izjavi ob obletnici pokola Armencev uporabil izraz genocid.

"Potrjujemo zgodovino. Tega ne delamo, da bi valili krivdo, temveč da bi zagotovili, da se to, kar se je zgodilo, nikoli ne ponovi," je dodal v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Po ocenah zgodovinarjev je bilo v otomanskem cesarstvu v letih 1915 in 1916 ubitih od več sto tisoč do 1,5 milijona Armencev. Turčija kot naslednica otomanskega cesarstva priznava, da je med prvo svetovno vojno umrlo od 300.000 do 500.000 Armencev in obžaluje pokol, ostro pa zavrača, da bi to označili za genocid.

Turčija je v odziv ZDA obtožila, da poskuša na novo pisati zgodovino. "Besede ne morejo spremeniti ali na novo spisati zgodovine," je po Bidnovem sporočilu tvitnil turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu. "Od nikogar ne bomo sprejemali lekcij o svoji zgodovini," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je medtem "tretje strani" obtožil vmešavanja v notranje zadeve Turčije. "Nihče nima nič od tega, da razprave, ki bi jih morali opravljati zgodovinarji, tretje strani politizirajo in iz njih ustvarjajo instrument vmešavanja v našo državo," je sporočil.