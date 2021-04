Splet nas dela vse bolj »strokovnjake« na več področjih, tudi če o njih teoretično ne vemo prav dosti. In nam včasih dvigne samozavest malo previsoko, se mi zdi. Stroka nam na neki način postane bližja, kar seveda sploh ni slabo, ne smemo pa precenjevati naših zmožnosti presoje, kar je realna past spletnih informacij. Zdaj je že skoraj vsak sam svoj zdravnik, pa meteorolog, pa še kaj. Ja, ampak do neke stopnje. Zato so še vedno pomembne informacije, ki jih posredujejo dejansko usposobljeni, šolani ljudje s svojih področij. Če se zdaj posvetimo le vremenu, velja enako.

Vremenskih napovedi kar mrgoli. Če je vreme enostavno, bolj ali manj stabilno, večjih razlik med različnimi ponudniki vremenskih informacij ne bomo opazili. Kadar pa je vreme nekoliko bolj »vprašljivo«, nedorečeno, nas bo množica ne ravno povsem uglašenih vremenskih napovedi verjetno vsaj nekoliko zmedla (razen če se ne bomo zadovoljili s sklepom, da bo vreme pač nezanesljivo, spremenljivo, kar pa včasih povsem zadostuje našim potrebam). Ker smo čedalje bolj nagnjeni k iskanju vremenske informacije le za točno določen kraj in morda celo le za nekajurno obdobje, bomo verjetno našli kar precej različne vremenske napovedi.

Kaj zdaj? Nekako se še najbolj pametno zdi poslušati »tretje mnenje«, kar običajno pomeni vremensko napoved krajevne ali deželne (državne) meteorološke službe, če pa vam to ne prežene vremenskih meglic razumevanja, kakšno naj bi bilo vreme, je vsaj pri nas še vedno mogoče poklicati meteorologa kar po telefonu. Kajti tudi po medijih, kot sta radio in televizija, sem že slišal razne »prilagoditve« naših vremenskih napovedi, ki so na koncu dejansko napovedovale nekaj drugega kot mi, meteorologi. Vem in verjamem, da je kdaj časovna stiska, a tudi vremensko napoved je treba znati skrajšati tako, da ne spremenimo vsebine. Drugače vse skupaj nima smisla, odgovornost pa tako in tako pade na nas, meteorologe. Žal je to pogost pojav v našem življenju, da namreč dajemo prednost skrajšani informaciji pred njeno točnostjo in strokovno neoporečnostjo. Temu bi lahko rekli površnost.