Kot je za STA povedala vodja korporativnega komuniciranja v Fraportu Slovenija Brigita Zorec, je zdaj v novem objektu že nameščena tudi vsa oprema, od varnostnega sistema, razsvetljave in pohištva do računalniške opreme in avdio sistema. Te dni poteka še montaža lesenih oblog. »Terminal tako dobiva svojo končno podobo,« je izpostavila.

Sočasno poteka že testiranje opreme in usposabljanje zaposlenih za rokovanje z njo. »Ta faza predajanja terminala v uporabo je izjemno pomembna, saj je treba res zagotoviti, da tisti dan, ko bo terminal odprt za potnike, ne bo več nobenih neznank in da bo vse teklo, kot mora,« je poudarila Zorčeva.

Pred terminalom se urejajo nove zelene površine. Prav tako v sklepni fazi je prilagoditev notranjega cestnega režima. Plato pred terminalom bo odslej ponujal precej več možnosti parkiranja za avtobuse in taksije ter večjo cono za kratkotrajno ustavljanje. »Pred starim terminalom je ta prostor res izjemno majhen in je bila včasih neznosna gneča, ampak zaradi prostorske utesnjenosti tega nismo mogli urediti,« je pojasnila sogovornica.

V terminalu bo med drugim posodobljena komercialna gostinska in trgovinska ponudba s svežim konceptom, je napovedala. Posodobljena bo velika brezcarinska prodajalna, ki bo hkrati kombinacija trgovine, gostinskega lokala in čakalnice. Restavracija bo tudi v dostopnem delu, prostora pa je še dovolj za drugo ponudbo.

Zaradi epidemije največ težav pri dogovorih za najem Prav pri dogovorih za najem prostorov s ponudniki komercialnih vsebin jim je epidemija, kar se tiče novega terminala, povzročila največ težav. Zaradi nizkega števila potnikov in napovedanega počasnega okrevanje so namreč ponudniki precej previdni. »Gostinska in trgovinska ponudba je modularno zasnovana, tako da se bo lahko širila z naraščanjem števila potnikov,« je pojasnila Zorčeva. Kot je opozorila, jim pri pogajanju s ponudniki veliko težavo povzroča nedeljsko zaprtje trgovin. To je za letališče precejšnja težava, saj se veliko prometa odvija prav ob nedeljah in si potniki ter trgovci želijo, da bi prodajalne normalno obratovale. Zato se v Fraportu Slovenija nadejajo, da bo država to problematiko čim prej rešila in trgovine na letališču uvrstila med izjeme, še preden se znova okrepi letalski promet.