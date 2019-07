Družba Fraport Slovenija je 7,273 milijona evrov vredno pogodbo za gradnjo terminala s podjetjem GIC gradnje iz Rogaške Slatine kot vodilnim partnerjem in ljubljanskim Elcomom podpisala konec junija. V začetku julija, ko so na letališču zaprli zunanje parkirišče in spremenili parkirno ureditev, so že stekla pripravljalna dela, sedaj pa se začenja gradnja.

V Fraportu želijo dela, katerih začetek se je zamaknil zaradi razveljavitve in ponovitve razpisa za izvajalca gradbenih del, zaključiti pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Po zaključku gradnje bo potrebna še namestitev opreme, ki naj bi stala okoli štiri milijone evrov. Celotna investicija naj bi tako presegla 21 milijonov evrov.

Na letališču, kjer so lani zabeležili rekordnih 1,812 milijona potnikov, se že dlje časa soočajo s pomanjkanjem prostora. S širitvijo terminala bodo pridobili več kot 10.000 kvadratnih metrov novih površin, na katerih bosta nova odhodna hala in prostor za opravljanje varnostnih pregledov. Nova bo tudi komercialna ponudba na področju trgovin in gostinstva.