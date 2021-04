Redni del tekmovanja v najmočnejši ligi na svetu se preveša v zaključni del. Tako Dallas kot Miami sta na mestih, ki vodita v končnico, konkurenca pa jima diha za ovratnik. Predvsem v zahodni konkurenci je ob Dallasu velika gneča za mesta med najboljših osem.

Čeprav Sacramento ni eden izmed neposrednih nasprotnikov Dallasa v boju za končnico, je poraz proti moštvu iz glavnega mesta Kalifornije boleč v tekmi za končnico, saj Dallas (33:27) na trenutnem šestem mestu samo dve zmagi ločita od 10. mesta.

Dončićevo moštvo je v Sacramentu slabo začelo, v prvi četrtini zaostajalo že za 17 točk, se nato vrnilo v igro, a na koncu spet dovolilo nasprotnikom priti do vodstva. Dončić, ki ni mogel računati na pomoč latvijskega centra Kristapsa Porzingisa, je bil ob nekoliko slabšem metu s 24 točkami prvi strelec svojega moštva. Dodal je še osem podaj in sedem skokov.

Tudi Dragić ni imel najboljšega strelskega večera, ob metu 3-9 je dosegel osem točk. Miami pa je kljub 33 točkam Jimmyja Butlerja v zadnji četrtini zapravil vodstvo in dovolil Chicagu, da pride do zmage. Prvi strelec gostov je bil Nikola Vučević s 24 točkami. Miami je z razmerjem zmag in porazov 32:30 na sedmem mestu na Vzhodu.

Na bolj varnem mestu v boju za končnico je Denver, ki je s 40. zmago v tej sezoni na četrtem mestu na Zahodu. Njihov prvi strelec je bil tokrat Michael Porter jr. z 31 točkami, Nikola Jokić jih je dodal 24. Med strelce pa se je vpisal tudi Čančar, ki je v štirih minutah zadel iz enega poskusa in tekmo končal z dvema točkama.