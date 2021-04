Je pa Dallas v tretji četrtini ostal brez latvijskega velikana Kristapsa Porzingisa, ki je parket zapustil v bolečinah, z zvinom levega gležnja, in se ni več vrnil v igro. Za zdaj še ni znano, koliko časa bo manjkal.

Porzingis je imel pred predčasnim odhodom v slačilnico na svojem računu 19 točk in šest skokov.

Dallas ima trenutno z 32 zmagami in 26 porazi enako razmerje kot šestouvrščena ekipa v razvrstitvi zahodne konference Portland Trail Blazers. Los Angeles Lakers na petem mestu imajo razmerje v zmagah in porazih 35-24.

Košarkarji iz Teksasa so po štirih zaporednih porazih v dvorani American Airlines končno našli zmagovito pot.

"Za nas ni druge, kot igrati trdo, igrati z visoko energijo," je dejal Dončić. "Na tistih tekmah, ki smo jih izgubili, mislim, da nismo imeli tiste naše energije in nismo igrali trdo. Zato mislim, da sta ti dve stvari ključ do končnice," je dejal Dončić. Znova je postal viralen njegov pogovor s slovitim Shaquillom O'Nealom, ki je skušal Dončića pozdraviti v slovenščini, pa mu ni ravno šlo najbolje od jezika. Namesto pozdrava "adijo" je bilo slišati "adižo".

Vsi člani Dallasove začetne peterke so tekmo končali z dvomestno številko točk. Josh Richardson je dosegel 13 točk, Dorian Finney-Smith in Dwight Powell pa sta vsak imela po 10 točk.

Los Angeles, aktualni prvak, je še naprej brez prvega zvezdnika LeBrona Jamesa, se je pa pod obroča, po tem ko je izpustil 30 tekem, vrnil Anthony Davis, ki pa še ni imel nastavljene roke. V 17 minutah na parketu je dosegel zgolj štiri točke ob metu 2:10.

"Bilo je bolje, kot bi lahko pričakoval," je dejal Davis. "Počutil sem se zelo dobro. Težko je, ko moraš gledati celoten drugi polčas in ne moreš prispevati na parketu." Vrzel na parketu sta v igri jezernikov zapolnila Kentavious Caldwell-Pope z 29 točkami, najboljšim dosežkom sezone, in Dennis Schröder s 25 točkami in 13 podajami. Izkazal se je tudi Andre Drummond z 19 skoki.

Giannis Antetokounmpo je bil s 27 točkami in 16 skoki prvi strelec Milwaukee Bucks, ki je v derbiju vzhodne konference s 124:117 odpravil Philadelphia 76ers, vodilno ekipo vzhodnega dela lige NBA, ki je utrpela tretji poraz po vrsti. Milwaukee je na tretjem mestu razpredelnice.

"Philly je ekipa, s katero bi lahko zaigrali v končnici," je dejal Antetokounmpo. "To je bil dober test za nas."

Kemba Walker je z 32 točkami poskrbel za najboljši individualni dosežek četrtkovih tekem za prepričljivo zmago Boston Celtics nad drugo najboljšo ekipo zahodne konference Phoenix Suns z 99:86.