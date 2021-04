Po 13 točk za Dallas so dosegli še Dorian Finney Smith, Tim Hardaway Jr. in Nicolo Melli. Pri ekipi iz San Francisca je s 27 koši izstopal Steven Curry, točko manj je dosegel Mychal Mulder.

S 34. zmago v sezoni se je Dallas prebil na šesto mesto v zahodni konferenci, ki neposredno vodi v končnico.

Končna razlika na tekmi bi bila tokrat lahko še višja. Dallas je prvo tretjino dobil kar s 36:12, po treh četrtinah pa je prednost narasla na 103:64, zato so v zadnji tretjini dobili priložnost tudi igralci s klopi in gostitelji so razliko nekoliko zmanjšali. Tudi Dončić je igral vsega 28 minut.

Še več. Dallas je dobesedno blestel v prvem delu. Po zaostanku z 11:12 je sledila serija 28:0 in 36:4, s čimer je bil zmagovalec praktično odločen.