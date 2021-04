Nekateri hoteli na Gorenjskem bodo odprli svoja vrata, drugi ne. Enim se zaradi omejitve na uporabo zgolj 30 sob to ne splača, težava je tudi s strežbo hrane samo zunaj, ker so temperature še nizke. Mnogi tudi ne morejo urediti vsega nujnega za odprtje z danes na jutri. Počakali bodo na lepše vreme in omilitev ukrepov. Stanje je lažje za manjše, družinske hotele. Previdni so tudi hotelirji v slovenski Istri.

Omejitev na 30 sob Za večje hotele je pereča omejitev, da lahko odprejo le 30 sob. Kot je povedal vodja Bohinj Eco Hotela Anže Čokl, ima vsak hotel velike fiksne stroške in če ni zasedena vsaj polovica hotelskih kapacitet, ustvarja izgubo. Zato odprtje največjega bohinjskega hotela, ki ima 102 sobi, v obstoječih razmerah zagotovo ni rentabilna. »Naš cilj je, da se prebijemo do glavne sezone z velikim upanjem, da bo ta dobra,« je dejal Čokl. Sprva so se, kot je povedal, bali, da bo letošnje leto podobno lanskemu, sedaj pa si že želijo, da bi bilo vsaj takšno kot lansko. »Pomlad je praktično izgubljena. Poleti bodo turistični boni, ampak kaže, da jih bodo ljudje koristili v manjši meri kot lani, saj je med tistimi, ki jih še imajo, verjetno veliko takih, ki si ne bodo mogli privoščiti niti vožnje, po drugi strani pa takih, ki kljub bonom ne nameravajo dopustovati v Sloveniji,« razmišlja Čokl, ki vodi tudi bližnji butični hotel Sunrose 7 z 18 sobami.

Za terase premrzlo Ob napovedi odprtja turističnih namestitev je računal, da bodo vsaj Sunrose 7 prihodnji teden lahko zagnali, vendar se je zapletlo zaradi omejitve pri strežbi hrane. Ker je Gorenjska epidemiološko v oranžni fazi, notranjosti restavracije ne smejo odpreti, pa tudi če bi jo lahko, bi glede na omejeno kapaciteto lahko sprejela le dva gosta hkrati. Tako jim preostane le strežba v sobah ali na terasi. »Imamo sicer veliko teraso, ampak nam trenutno nič ne pomaga, ker je še hladno in nihče ne bo jedel zajtrka pri šestih stopinjah Celzija,« je izpostavil Čokl. »Pod takimi pogoji zaenkrat ne moremo delati,« je ocenil. Tako bo, kot kaže, tudi hotel Sunrose 7 zaenkrat ostal zaprt za vse, razen za poslovne goste, ki zakupijo celoten hotel. Za čas prvomajskih praznikov sicer imajo nekaj povpraševanja slovenskih gostov. Veseli pa bi bili, da bi lahko delali vsaj med majskimi vikendi, saj med tednom že pred epidemijo v spomladanskih mesecih v Bohinju ni bilo slovenskih, temveč le tuji gostje, ki jih letos zaradi pandemije ni. Nekateri pa že povprašujejo po rezervacijah za poletje.

Veliko zanimanja za praznike Skladno z vladnim odlokom bo v rumenih regijah, med katerimi je tudi obalno-kraška, s ponedeljkom dovoljeno tudi ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob, a le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju. Kot je povedal Mate Matjaž, prvi mož portoroškega družinskega hotela Tomi, je šlo za odločitev na vrat na nos, tako da zdaj potekajo še zadnje priprave pred odprtjem. »V četrtek in petek so neprestano klicali,« je Matjaž opisal visoko zanimanje za nastanitve, za katere je največ zanimanja prav za prihajajoče prvomajske praznike. Opozoril je na »godrnjanje« gostov zaradi obveznosti negativnih hitrih testov. Tudi sami so naročili nekaj testov, za katere upajo, da jih bodo lahko uporabili v izrednih primerih, ko bi morali npr. sprejeti gosta, ki obiska ni načrtoval.