Turizem po epidemiji: resni dvomi o domači rešitvi

Kdo bo rešil slovensko gostinstvo in turizem? »To je vprašanje, ki si ga postavljamo že vso koronakrizo,« je odgovorila dr. Tanja Angleitner Sagadin, direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT). »Kot veste, je bilo aprila pri nas 285.000 ljudi na čakanju, maja so se razmere sicer nekoliko sprostile, vendar je na čakanju še zmeraj več kot 100.000 ljudi in nekateri se ne bodo vrnili na delo vsaj do konca junija. Ljudje bodo dvakrat premislili, kje bodo porabili svoj denar. To bo nesporno prispevalo k temu, da bo kupna moč padla. Že zgolj zato je utopično pričakovanje, da bi slovenski turizem in gostinstvo rešili domači gostje.«