Analiza je pokazala, da se je od leta 2015 izjemno (s 14 na 33 odstotkov) povečal delež nastanitvenih zmogljivosti nižje dodane vrednosti, kot so zasebne sobe, apartmaji in prenočišča, stagniral pa razvoj hotelskih in podobnih sob z višjo dodano vrednostjo. (Foto: Matjaž Rušt)