Hokejisti Olimpije so v šampionskem slogu dvignili pokal za končno zmago v alpski ligi. Na tretji tekmi finala so v prazni tivolski dvorani s 4:1 ugnali Asiago, ki je nudil dostojen odpor, a je bila Olimpija boljša. To je bila zadnja tekma Ljubljančanov v tem tekmovanju, saj se jeseni selijo v najvišjo avstrijsko ligo.

Olimpija v letošnji sezoni ni imela konkurence v alpski ligi. Najprej je zanesljivo dobila redni del tekmovanja, nato pa v končnici po vrsti premagala Vipiteno, Lustenau in Asiago. Na enajstih tekmah izločilnih bojev je imela dva slaba večera v polfinalu, ko se je serija zavlekla do petega obračuna. V finalu je uvodni tekmi obakrat dobila v podaljšku, na zadnjem dvoboju pa prikazala najboljšo predstavo in z visokim ritmom strla odpor italijanskih prvakov.