Hokejiste Olimpije čaka vznemirljiv zaključek sezone z dvema finalnima serijama. Boj za lovoriko v alpski ligi z Asiagom se na tri dobljene zmage začenja nocoj ob 20. uri na tivolskem ledu, nato sledi še predstava večnih tekmecev za slovensko krono. Ljubljančani so favoriti za oba naslova, a končnica ima posebne zakonitosti.

»Naš cilj je igrati dober hokej in zmagovati do konca sezone,« pravi športni direktor Olimpije Jože Kovač, ki je v soboto zvečer s tivolske tribune zaploskal moštvu po uvrstitvi v finale alpske lige. Lustenau je po zaostanku z 0:2 v zmagah vstal od mrtvih, vendar na peti tekmi proti tako razigrani Olimpiji ni imel nobenih možnosti za senzacijo. »Polfinale je pokazal, kako hitro se lahko spremeni raven igre. Malokdo je opazil, da je Lustenau na polovici serije spremenil taktično postavitev. Novim razmeram na ledu se nismo uspeli takoj prilagoditi in tudi trenerji so spoznali, da bi lahko ubrali drugačen psihološki pristop. Lustenau je ekipa z izkušenimi igralci, ki v rednem delu sezone zaigrajo veliko bolje kot v končnici,« je povedal Kovač.

Italijanski prvak Asiago bo v finalu najtežji zalogaj za Olimpijo. V Ljubljano prihaja po tesnem polfinalu z Jesenicami, ko je o napredovanju odločal en plošček. Asiago slovi po čvrsti igri z veliko kontakta in zmaguje na krilih vodilnih posameznikov, ki izstopajo na ledu. »Verjetno je naš proračun nižji od Asiaga, zato je treba biti realen. Nasprotnika nikakor ne bomo podcenjevali, saj nas čaka niz tekem proti dobri ekipi izkušenih igralcev. Predvsem tuji hokejisti imajo ob koncu sezone zelo visoke ambicije, da se pokažejo v najboljši luči,« je dejal športni direktor Olimpije.

Tivolski reprezentanti bodo v prihodnjem mesecu zelo obremenjeni s pomembnimi tekmami, ki hokejiste po dolgi zimi izčrpavajo tako fizično kot psihično. Po koncu dvojnega finala na klubski sceni jih sredi maja v Ljubljani čaka še mednarodni turnir z izbrano vrsto Matjaža Kopitarja. »S strokovnega vidika ni najbolj smiselno, da bodo igralci v tako kratkem času odigrali toliko tekem, a takšen sistem moramo sprejeti. Po koncu finala z Asiagom smo si izborili vsaj štiri dni, preden se bomo z Jesenicami pomerili za naslov državnega prvaka,« je pojasnil Jože Kovač, ki ima obilo dela, saj se Olimpija pripravlja za prehod v najvišjo avstrijsko ligo. V Tivoliju se krešejo mnenja, kdo od sedanje zasedbe bi lahko ostal v garderobi tudi za tekme proti močnejšim ekipam v prihodnji sezoni.

»O tem je še prezgodaj govoriti, saj je pred nami dvojni finale. Filozofija kluba je jasna – na enem mestu poskušamo združiti čim več slovenskih reprezentantov. Obenem se bomo okrepili tudi s tujimi hokejisti, ki bodo predstavljali dodano vrednost. V Ljubljani jim ponujamo odlično ligo z okoljem, v katerem imajo izvrstno priložnost za razvoj in uveljavitev. Za tuje igralce smo zanimivi, ker jim Olimpija pomeni odskočno desko za preboj v karieri,« je sklenil Kovač.