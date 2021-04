Harry se je hitro vrnil k Meghan

Potem ko se je udeležil pogreba svojega dedka, princa Filipa, se je princ Harry že nekaj dni kasneje vrnil domov v Kalifornijo k noseči ženi Meghan in ni počakal na 95. rojstni dan svoje babice, kraljice Elizabete. Na dan pa kapljajo podrobnosti njegovega nekajdnevnega bivanja na Otoku. Mediji so se razpisali o precej hladnem sprejemu Harryja, ki mu ga je namenila večina sorodnikov, ena izmed redkih izjem naj bi bil prince Andrew. »Sam dobro ve, še iz časov zakona s Sarah Ferguson, kako je biti avtsajder, v vlogi katerega se je zdaj znašel Harry. Kar zadeva druge, pa v teh težkih časih predvsem podpirajo kraljico, do Harryja, še posebno zaradi intervjuja z Oprah, kažejo le malo simpatij,« so znali povedati viri blizu kraljeve družine, ki so tudi opazili, da se je Harry kar precej pogovarjal z očetom, princem Charlesom, in bratom, princem Williamom, ter njegovo ženo Kate Middleton, medtem ko naj bi ga princesa Anne, princ Edward in njegova žena Sophie povsem ignorirali.