Kot bi Buckinghamski palači razneslo streho! Tak je odmev tega intervjuja na Otoku. V ZDA ga je gledalo sedemnajst milijonov televizijskih gledalcev. Nocoj pa ga predvajajo tudi v Veliki Britaniji. Po vsem, kar so Otočani slišali o njem in videli v otoških medijih, utegne biti britanskih televizijskih gledalcev še več.

Težko je reči, katero od dveh največjih razkritij je bilo bolj eksplozivno: o domnevnem rasizmu v kraljevi družini ali o Meghaninem resnem razmišljanju o samomoru.

Meghan je Oprah govorila o skrbeh in pogovorih v kraljevi družini o tem, »kako temen utegne biti njun prvi otrok«, Archie. To bi pomenilo, da je kraljeva družina, ali vsaj nekdo v njej rasist. »V kraljevi družini so bile skrbi in pogovori o tem, kako temna utegne biti njegova koža, ko se bo rodil,« je dejala Meghan. Oprah je bila šokirana. »Kaj? Kdo se je o tem pogovarjal s teboj?,« je vprašala. Meghan je povedala, da so se o tem pogovarjali s Harryjem, Oprah pa se odzvala: »O tem, kako temen bo tvoj dojenček?«

Ne Meghan ne Harry nista hotela povedati, kdo je bil pobudnik teh pogovorov. To naj ne bi bila ne kraljica in ne njen mož princ Filip (ta je po uspešni operaciji na srcu še vedno, že tretji teden v bolnišnici). Harry je dejal, da tega pogovora nikoli ne bo delil z nikomer, dodal pa, da je bil pogovor zelo neprijeten in da je bil pomalem šokiran.

Meghan je prvič javno povedala, da ni res, da je pred poroko s Harryjem spravila Kate v jok, kot so trdili mediji, ampak da je bilo ravno obratno. Dejala je, da se ji je Kate nekaj dni kasneje opravičila. Želela pa si je, da bi Kate takrat javno razkrila resnico. Najbolj na udaru kritike so bili britanski mediji: »Če imate radi njo, vam ni treba sovražiti mene,« jim je sporočila.

Meghan ni več hotela živeti

Meghan je v intervjuju trdila, da je zaradi stalne kritike in rasizma v medijih, občutka osamljenosti, izgube svobode, pravice do tega, da pove, kar misli, in pomanjkanja podpore dvora, ki naj ne bi nikoli zanikal lažnih zgodb, ampak jih celo širil, resno razmišljala o samomoru. »Takrat me je bilo to sram reči, sram priznati, posebno Harryju, ker vem, kako veliko izgubo je utrpel (smrt matere Diane – op.p.), vendar sem vedela, da bom to naredila, če ne bom povedala. Nisem več … nisem več hotela živeti. In to je bila zelo jasna in zelo zastrašujoča stalna misel.« Iskala je pomoč dvora, pa je ni dobila.

Medijsko preganjanje Meghan, pogosto rasistično motivirano, je Harryja zelo skrbelo. »Moja največja skrb je bila, da se bo zgodovina ponovila. In ko govorim o tem, govorim o svoji materi,« je dejal princ. A to je bil samo eden od dveh razlogov, da sta se z Meghan odločila za odcepitev, ki jo je dvor spremenil v pravo izobčenje. »Če te vprašam, zakaj sta odšla, kaj bi bil najbolj enostaven odgovor?« je hotela vedeti Oprah, princ pa odgovoril: »Pomanjkanje podpore in razumevanja.«