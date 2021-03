Britanski princ Harry in njegova soproga Meghan sta se marca lani odpovedala kraljevim dolžnostim, minuli mesec pa sta to svojo odločitev le še potrdila. Trenutno živita v Kaliforniji.

V 30-sekundnem posnetku, ki ga je objavila televizija CBS, Oprah Winfrey vpraša Meghan, kako se počuti ob tem, da jo bo palača danes slišala spregovoriti resnico. »Ne vem, kako bi lahko pričakovali, da bova po vsem tem času samo tiho, če pa Firma igra aktivno vlogo pri vzdrževanju neresnic o naju,« odgovori Meghan, pri čemer ima z izrazom »firma« v mislih Buckinghamsko palačo.

Pogovor je bil sicer posnet že pred dnevi, njena izjava pa kljub temu deluje kot odziv na sredino napoved palače, da bo preiskala očitke mobinga na račun vojvodinje s strani nekdanjih zaposlenih iz časa, ko je par še živel v Kensingtonski palači.

Glede na pismo, ki ga je prejel in v sredo objavil časnik Times, naj bi Meghan med drugim dva uslužbenca pripravila do odhoda. Meghan in Harry vse obtožbe zanikata. Kot je v sredo javil Meghanin tiskovni predstavnik, je užaloščena zaradi tega zadnjega napada na svojo osebnost.

Zadnji razvoj dogodkov stopnjuje napetosti med parom in britansko kraljevo družino. Poznavalci iz notranjih krogov monarhije ob tem tudi kritizirajo čas intervjuja, saj je 99-letni princ Philip zaradi težav s srcem v bolnišnici.

Meghan sicer v intervjuje govori tudi o možnosti, da bi se odnosi zaradi njene odprtosti še poslabšali. »Če to s sabo prinaša tveganje izgube stvari, mislim, da je bilo veliko že izgubljenega,« je dejala glede na izsek, ki ga povzema britanski BBC.