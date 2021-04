Arsenova hiša bo v središču Šibenika, v nekdanjem legendarnem kinu Odeon, nekakšnem spomeniku hrvaške moderne arhitekture iz leta 1950, ki je povezan s številnimi spomini vseh šibeniških generacij. Hiša umetnosti Arsen bo tako postala prvi šibeniški notranji prostor, namenjen vsem vrstam umetnosti in programom: od koncertov, predstav in kinoprojekcij do razstav in konferenc. Poudarjeno večnamenskost težko pričakovanega prostora ustvari modularno nadstropje, prvo tovrstno v dvorani na Hrvaškem, ki omogoča hitro in enostavno preobrazbo dvorane ter ponuja nešteto možnosti za notranje oblikovanje. »Hkrati se bo Arsenova hiša umetnosti poklonila in vrnila ljubezen Šibeničanu, ki je bil in je še vedno največji ambasador mesta in njegovega duha. S svojim delom skozi poezijo, glasbo, slikarstvo, film in gledališče je poosebljal kulturo in težko je najti primernejši kraj v Šibeniku, ki bi nosil njegovo ime in deloval pod pokroviteljstvom Arsena in njegove umetniške osebnosti,« je med drugim povedala Gorana Barišić Bačelić, direktorica Trdnjave kulture Šibenik, in dodala, da Arsen tako ostaja trajno vpisan v kolektivni spomin Šibenika in odpira novo dobo šibeniške kulture.