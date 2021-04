Tarmum je oddal najvišjo ponudbo za nakup blagovne znamke letalskega prevoznika Adria Airways v stečaju. Upravitelj Janez Pustatičnik je februarja, ko je v tretjem poskusi vendarle uspel prodati blagovno znamko, že razkril ponujeno ceno in dejstvo, da bo blagovna znamka očitno pristala v tujih rokah, imena kupca pa ne.

Tarmum je po navedbah spletnih Financ v preteklosti zavzemal pomembne vodstvene pozicije v številnih finančnih skladih in korporacijah. Med drugim je bil soustanovitelj sklada Abu Dabi Equity Partners (ADEP), ki je pred leti vložil 25 milijonov dolarjev v vzrejo 70.000 glav govedi v Braziliji.

Je tudi predsednik uprave državnega premoženjskega sklada v Združenih arabskih emiratih, pred tem pa je bil na vodilnih funkcijah državnega premoženjskega sklada Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), zadolžen za naložbe v Evropi. Študij MBA je končal na univerzi Strathclyde v Združenem Kraljestvu, še navajajo Finance.

Tarmum je v last dobil pet blagovnih znamk, logotipov in spletnih domen. Blagovna znamka in logotipi so večinoma veljavni do leta 2024, mednarodna registracija pa velja do leta 2026.

Pustatičnik je blagovno znamko Adria Airways uspel prodati šele v tretjem poskusu. Sprva je bila izklicna cena določena pri 100.000 evrov, upravitelja pa je na koncu iztržil občutno manj.

Adria Airways, ki je bila v lasti nemškega sklada 4K in z njim povezanih oseb, je v stečaju pristala jeseni 2019. Do zdaj je stečajni upravitelj od pomembnejšega premoženja poleg blagovne znamke prodal Adrijino spričevalo za letenje, ki ga je na dražbi za 45.000 evrov kupil poslovnež Izet Rastoder, a za zdaj nadaljnjih postopkov za obuditev prevoznika še ni izpeljal, Adrijino letalsko šolo pa je kupil Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, ki je v lasti pravnika in predsednika upravnega odbora Nove univerze Petra Jambreka.

Danes je stečajni upravitelj Pustatičnik objavil vabilo za javno zavezujoče zbiranje ponudb za upravno stavbo propadlega letalskega prevoznika s pripadajočimi zemljišči. Izhodiščno ceno je postavil pri 4,1 milijona evrov (brez DDV), rok za oddajo ponudb pa je 30. junij.