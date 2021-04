Policija je takoj izpraznila banko in okoliške stavbe v središču kraja ter zavarovala območje.

Prostore banke so preverili bombni tehniki z oddelka za protibombno zaščito Specialne enote policije. Kot je bilo pričakovati, nevarnih predmetov niso našli. Po slabih treh urah so promet skozi središče kraja spet sprostili. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.