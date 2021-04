#intervju Žan Mark Šiško, košarkar Bayerna iz Münchna: Nihče ni pričakoval, da bomo v končnici

V košarkarski evroligi je čas za najbolj napet del sezone – končnico. V njej bo od slovenskih košarkarjev nastopil le Žan Mark Šiško, ki z Bayernom jutri začenja spopad proti Milanu (preostali pari so Anadolu Efes – Real Madrid, CSKA Moskva – Fenerbahče in Barcelona – Zenit St. Peterburg, klubi pa igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1). Zoran Dragić z Baskonio in Klemen Prepelič z Valencio sta izpadla po rednem delu. 23-letni Ljubljančan Šiško se je pri nemškem velikanu odlično znašel in ima v letošnji sezoni pri trenerju Andreii Trinchieriju pomembno vlogo. Organizator igre ob tem dodaja, da se že izredno veseli reprezentančne akcije in kvalifikacij za olimpijske igre.