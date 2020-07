Nekdanji košarkar in politik Peter Vilfan je prav gotovo navijač. O tem pričajo tekme slovenske košarkarske reprezentance, ki jih je komentiral. Še posebno tiste na evropskem prvenstvu leta 2017, ko je Slovenija postala prvak. »Ko igra reprezentanca, si dovolim biti bolj čustven in navijaški. Postavim se na stran reprezentance in pazim, da ne grem predaleč. Dovolim pa si biti pravi navijač in verjamem, da lahko gledalce odpeljem za sabo,« pravi Peter Vilfan, ki strastno navija tudi na domačem kavču, nekoliko manj v dvoranah in na stadionih, kjer se zaradi zvedavih pogledov včasih brzda. »Na tribuni imam zavoro, ker me ljudje gledajo. Ko skočim v zrak in izrečem kakšno neprimerno besedo, jim moram razložiti, da sem povsem običajen navijač.«

Na tekme je hodil že v času športne kariere, ne le na košarkarske, ampak tudi na številne druge. Nogomet, rokomet, odbojka, individualni športi… Vsi športi ga zanimajo. Seveda navija za vse slovenske reprezentance in v košarki za Olimpijo, v kateri je prebil največji del kariere. Zadeva se nekoliko zaplete, ko gre za nogomet. Vilfan namreč navija tako za Olimpijo kot za Maribor. »Na nogometnih derbijih skušam zadržati čustva in se skozi tekmo odločiti, za koga bolj navijam in za koga manj. En del mene je za eno ekipo, drugi del za drugo, na koncu pa se odločim, ali sem zadovoljen.« Po zadnjem derbiju ni mogel biti zadovoljen. Pa ne zato, ker bi zmagal klub, za katerega je navijal manj, ampak ker ni bilo navijačev. Šport brez navijačev, kakršnega poznamo v času koronavirusa, je označil z besedo katastrofa.

V košarki navija tudi za Partizana, kjer je prebil lepa leta, v eni od sezon pa je dosegel prek 1000 točk. »Navijači Partizana so mi rekli, da Grobar ne moreš postati, ker se lahko kot tak le rodiš, a da sem jaz vseeno postal Grobar.« Pri srcu mu je tudi Barcelona, tako v košarki kot rokometu, ker je tam igral njegov zet Vlado Ilievski. Navija tudi za rokometaše Celja, pa za športnike iz individualnih športov s strelcem Rajmondom Debevcem na čelu. Rad si ogleda tudi tekme Luke Dončića in Gorana Dragića. »Navijam za Dallas, a ko igrata Dončić in Dragić, pesti bolj stiskam za slednjega. Pred Dončićem je namreč še vsa kariera, Goran je pa košarkar in človek, ki ga obožujem in ki je reprezentanco vodil do naslova evropskega prvaka.«