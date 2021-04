Celjski kriminalisti so od sredine lanskega leta s klasičnimi in prikritimi preiskovalnimi ukrepi spremljali delovanje večje kriminalne združbe 15 ljudi, ki so se ukvarjali tako s preprodajo in tihotapljenjem prepovedanih drog kot tudi prepovedanim prehajanjem meja oziroma ozemlja naše države ter izdajo tajnih podatkov, s čimer je bilo povezano tudi kaznivo dejanje dajanja podkupnin.

V obsežni preiskavi so ugotovili, da v združbi sodeluje več državljanov Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Nekateri od teh so stari znanci policije, nekatere pa so v past ujeli prvič, ko so na območju vse države organizirali nakup, hrambo in prodajo kokaina in konoplje. »Prav tako so posamezni člani kriminalne združbe prek Slovenije tihotapili ilegalne migrante. V štirih primerih so iz Hrvaške skozi Slovenijo v Italijo organizirali prevoz državljanov Pakistana, Afganistana in Bangladeša. V dveh primerih so policisti posamezne člane združbe z 58 migranti in dvema voznikoma ustavili še med prevozom v Italijo, v dveh pa je kriminalni združbi ilegalne migrante uspelo prepeljati čez ozemlje Slovenije v Italijo,« je povedal Damjan Turk, vodja sektorja kriminalistične policije na celjski policijski upravi.

Bili so dobro obveščeni Kot je še dodal, so med preiskavo kriminalisti zaznali tudi, da kriminalna združba oziroma posamezni člani razpolagajo z občutljivimi podatki o aktivnostih policije zoper njih. Najbolj pa jih je šokiralo, ko so ugotovili, da informacije odtekajo kar s celjskega okrožnega sodišča. Izdajal naj bi jih tamkajšnji uslužbenec oziroma zapisnikar kazensko-preiskovalnega oddelka, ki naj bi za to prejemal podkupnino. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah se je v prisluhe ujel komaj 30-letni Slatinčan, ki naj bi bil oče treh mladoletnih otrok, kriminalisti pa naj bi ugotovili, da je tajne podatke kriminalcem za denar prodajal že vsaj dve leti. »Po do zdaj zbranih ugotovitvah je osumljeni neupravičeno razkril večje število kriminalističnih preiskav oziroma najmanj sto zaupnih dokumentov, zaradi česar je bila okrnjena tudi uspešnost več preiskav,« je še razkril Turk. Celjski kriminalisti, ki so so skupaj s pripadniki posebne policijske enote opravili 16 hišnih preiskav in od 15 osumljenih, ki jim očitajo storitev 49 kaznivih dejanj, aretirali 12 ljudi, so jih sedem od teh privedli k preiskovalni sodnici celjskega sodišča na zaslišanje. Ta je zoper šesterico odredila tudi pripor.