60-letni Diaz-Canel je sicer že od leta 2018 predsednik Kube, sedaj pa je prevzel vodenje najvplivnejšega položaja v državi, prvega sekretarja kubanskih komunistov.

»Miguel Diaz-Canel Bermudez je bil izvoljen za prvega sekretarja centralnega komiteja kubanske komunistične stranke,« so predstavniki stranke objavili na twitterju. Delegati kubanske komunistične stranke so nov centralni komite izbrali v nedeljo, a so imena novih članov, vključno z voditeljem kubanskih komunistov, objavili šele danes.

89-letni Raul Castro je minuli teden napovedal umik iz politike. Vodenje kubanskih komunistov je iz rok starejšega brata Fidela prevzel leta 2011. Fidel Castro je državo vodil vse od revolucije leta 1959.

Raul Castro je v svojem zadnjem nagovoru stranki minuli petek izrazil pripravljenost, da Kuba vzpostavi spoštljiv dialog in nov odnos z ZDA, ki uveljavljajo sankcije proti Kubi vse od leta 1962. Hkrati je poudaril, da se država ne namerava odpovedati načelom revolucije in socializma.

Po oceni opazovalcev sedanje spremembe na čelu Kube ne bodo prinesle bistvenih sprememb kubanske politike. Do menjave vodstva prihaja sicer v obdobju, ko Kuba preživlja najhujšo gospodarsko krizo zadnjih 30 let, ki jo zaznamujejo zelo visoka inflacija, pomanjkanje hrane ter vedno večje nezadovoljstvo med prebivalci zaradi omejenih svoboščin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju britanskega BBC Diaz-Canel velja za zvestega privrženca bratov Castro in njunega gospodarskega modela. Kot kubanski predsednik je v skladu z željami svojega predhodnika doslej dovolil zelo omejeno širjenje zasebnega sektorja. Zaradi slabega gospodarskega položaja bi lahko sicer v zelo bližnji prihodnosti nadaljeval z liberalizacijo kubanskega gospodarstva, še navaja BBC.