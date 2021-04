Pod geslom Enotnost in kontinuiteta se je sredi ene od najhujših kriz v zgodovini otoka včeraj začel osmi kongres Komunistične partije Kube (PCC), na katerem se bo 89-letni Raul Castro skupaj z vso še živečo zgodovinsko partijsko generacijo upokojil. Z njim se umikajo vplivni ortodoksni komunisti, kot so dosedanji drugi sekretar PCC Ramon Machado Ventura, ki bo oktobra dopolnil 91 let, poveljnika veteranov 88-letni Ramiro Valdes in 92-letni Guillermo Garcia in še drugi člani politbiroja, ki so doslej zasedali visoke položaje v vladi. Generacijska zamenjava na čelu stranke in države je postala nujnost že zaradi visoke starosti vodilnih, če nič drugega. S tem naj bi se sklenil revolucionarni cikel, katerega začetki segajo v leto 1959, ko je gverilsko gibanje pod vodstvom Fidela Castra (1926–2016) prevzelo oblast. V tem tiči tudi pomen gesla kongresa.

Prihaja pomladitev Voditelji stranke na občinski in regionalni ravni so vsi rojeni po zgodovinskem letu 1959, torej niso starejši od 60 let, a jim stara garda ni prepuščala najvišjih položajev, tako da je poprečna starost 17-članskega politbiroja stranke, ki je najvišja instanca v državi, 70 let, kar polovica pa je starejših od 75 let. Ker je ta generacija ovira za vsakršno spremembo sistema, je Raul Castro, ki se zaveda, da je treba sistem »posodobiti«, že na sedmem kongresu PCC leta 2016 napovedal določene generacijske spremembe. Dejal je, da se bo na naslednjem kongresu umaknil s položaja prvega sekretarja stranke in se upokojil. Odredil je tudi omejitev najvišjih političnih funkcij v državi na dva mandata in postavil najvišji prag za vstop v centralni komite PCC pri 60 letih. Starostno mejo za zasedbo najvišjega mesta v stranki je postavil pri 70 letih. S tem je takrat zagotovil dovolj časa stranki, da se pripravi na letošnje zamenjave na čelu PCC oziroma vlade.

Boj s krizo in inflacijo Zaradi bolezni brata Fidela Castra je Raul leta 2008 uradno prevzel funkcijo predsednika državnega sveta in vlade ter poveljstvo oboroženih sil, leta 2011 pa tudi vodstvo komunistične stranke. Aprila 2018 je položaj predsednika države prepustil 61-letnemu Miguelu Diazu Canelu, ki ga je sam izbral tudi za naslednika na čelu PCC, kar bodo na kongresu potrdili jutri. Naloga Diaza Canela je ohraniti socialistični sistem, ob tem pa izvesti vrsto nujno potrebnih reform na političnem in ekonomskem področju, zato je ključno, da kongres potrdi njegove predloge, opozarjajo analitiki. Politični in gospodarski izzivi, s katerimi se trenutno spopada Kuba, so namreč ogromni. Gospodarske razmere so kritične (BDP je lani upadel za 11 odstotkov) zaradi neučinkovitosti in strukturnih težav, pandemija covida-19 je vse skupaj še poslabšala oziroma poglobila. K temu je treba prišteti posledice ostrih sankcij, ki jih je proti Kubi uvedel bivši ameriški predsednik Donald Trump. Sedanji predsednik ZDA Joe Biden je med volilno kampanjo obljubljal razveljavitev teh sankcij, a ne kaže, da bi se mu s tem mudilo. Pred dnevi je iz krogov nove ameriške administracije pricurljajo sporočilo, da »Biden ni Barack Obama«. Na otoku že več mesecev vlada hudo pomanjkanje vseh vrst dobrin. Monetarne spremembe oziroma poenotenje dveh domačih valut je povzročilo 160-odstotno inflacijo. Napovedana širitev zasebnega sektorja z odobritvijo ustanavljanja malih in srednjih podjetij poteka prepočasi. Med pomembnimi temami, o katerih bodo razpravljali v tridnevnem konklavu, je tudi preverjanje, ali ima celovita gospodarska reforma podporo kongresa, kar je ključnega pomena za nadaljnje preživetje. Širitev interneta oziroma družbenih omrežij na otoku je povzročila, da je država izgubila monopol nad informacijami in resnico. To je pripomoglo k oblikovanju številnih civilnih iniciativ in gibanj različno mislečih, v katerih sodelujejo umetniki, novinarji, aktivisti in intelektualci vseh vrst, ki so kritični do sistema in so v zadnjih meseci organizirali kar nekaj uličnih protestov. Zahtevajo neoviran dostop do informacij, prenehanje vmešavanja partije v umetniško ustvarjalnost in svobodo izražanja ter konec represije. Kuba torej niha med spremembo in kontinuiteto sistema.