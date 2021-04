»Umetniški vtis ne šteje, ampak samo zmaga.« To je bilo sporočilo trenerja Krke Daliborja Damjanovića pred izredno pomembnim obračunom proti Splitu, ki bi lahko Novomeščane praktično že obsodil na predzadnje mesto in s tem dodatne kvalifikacije za obstanek v jadranskem tekmovanju. A je kljub pritisku dolenjsko moštvo našlo prave odgovore, še drugič v letošnji sezoni porazilo Split, tokrat s 77:71 (12:18, 36:33, 50:51, Vrabac 18, Škifić 13, Barič 12, Lapornik 10; Ukić 19) in si vsaj za trenutek nekoliko oddahnilo.

»Vedel sem, da bo tekma izredno naporna in polna čustev. Vsi igralci in trenerski štab smo vložili vso svojo energijo za to izredno pomembno zmago. Pred nami je naporen teden, saj imamo tekmo vsak drugi dan. Morali bomo biti zelo pametni, da bomo zdržali do naslednjega ponedeljka,« je po tekmi povedal Damjanović, ki je po prihodu na mesto glavnega trenerja dvignil ekipo. Novomeščani imajo zdaj zmago več od Borca, ki bo do konca igral še s Splitom in Cibono. Krko v torek čaka Crvena zvezda, nato pa še FMP. Če Borac obe tekmi izgubi, se bo Krka izognila predzadnjemu mestu. V nasprotnem primeru je kombinacij veliko, med drugim tudi krog štirih ekip z istim razmerjem zmag in porazov.

Po sredini tekmi med Olimpijo in Crveno zvezdo, ko so Beograjčani prišli do zmage v zadnjih sekundah tekme s pomočjo sodnikov in ob izpadu televizijskega signala, se prah še ni polegel. V dvorani Aleksandra Nikolića se je odvijal tudi tretji polčas, saj naj bi si v slačilnici v lase skočili delilci pravice. Kot je mogoče razbrati v srbskih medijih, naj bi slovenski Milan Nedović in srbski Uroš Nikolić po prerekanju celo fizično napadla bosanskega Dragana Porobića, ker v zaključku ni piskal precej očitne osebne napake nad Kendrickom Perryjem. Kakor koli že, je jasno, da bodo Ljubljančani jutri na prestavljeni tekmi 24. kroga še dodatno motivirani proti evroligaškemu nasprotniku. »Vemo, da nas čaka izjemno težka tekma, pravi 'pretep'. A nič drugače ne bo v končnici, zato je bolje, da to občutimo in se na to navadimo že zdaj. Obljubimo lahko, da bomo igrali z veliko energije,« pravi košarkar Cedevite Olimpije Rion Brown.