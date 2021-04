Duševne stiske otrok in mladostnikov v covidnem času: Globoko ranjeni otroci prihajajo iz globoko ranjenih družin

Naši otroci, mladostniki in tudi študentje so v stiski. Zaradi covida, omejevalnih ukrepov, nedruženja s sošolci in prijatelji, učnih težav pri šolanju na daljavo, upada motivacije in volje, težav v družini. Tako govorijo redki statistični podatki pri nas, zato pa primerljivi s tistimi iz tujine – psihološke težave, tudi duševne motnje, naj bi imelo okrog 20 odstotkov šolarjev. Vendar moramo biti pri interpretaciji podatkov previdni, hkrati opozarjajo strokovnjaki.