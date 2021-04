Dan Podjed, antropolog: Na ekranu je realni svet, virtualni je ta, v katerem midva zdaj sediva

Dan Podjed je antropolog, ki bi moral delati v Papui Novi Gvineji, Amazoniji ali puščavi Gobi. To so naravna okolja njegovega raziskovanja poti sodobnega človeštva. Ne uporablja več izraza pleme, ampak ljudstvo. Domorodcev v antropologiji ni več, so samo še staroselci. V zadnjem letu in pol te izraze uporablja za svoje stanovanje in mesto, v katerem živi.