Spet napačni ekonomski odgovor na krizo?

Postopno okrevanje evropskega gospodarstva po letu dni trajajoči zdravstveni in ekonomski krizi ponovno odpira znana vprašanja o načinu vodenja ekonomske politike. Zelo ekspanzivni denarna in fiskalna politika spodbujata pri nekaterih strah glede ponovnih inflacijskih pritiskov in neobvladljive višine javnih dolgov. Predvsem v Nemčiji (Werner Sinn) je zopet v vzponu ideja, da bo politika ECB povzročila podobno situacijo, kot jo je preživela weimarska republika v času hiperinflacije v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.