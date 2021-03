Digitalne valute, javne ali privatne?

Tehnološka revolucija na področju finančnih storitev in pojav privatnih digitalnih valut sta odprla številna vprašanja o vlogi države in privatnega sektorja glede emisije denarja in delovanja finančnega sistema. Prevladujoča teorija in praksa v zadnjem stoletju je, da je denar državni monopol in javno dobro, centralne banke pa pooblaščene institucije v sistemu, ki skrbijo za stabilno kupno moč denarja.