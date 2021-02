Je GameStop mogoč tudi na trgu državnih dolgov?

Zadnji pretres na ameriški borzi, ko gre za špekulativno trgovanje z delnicami, je resno opozorilo, da delniški trgi niso imuni za neobičajne dogodke. Vprašanje je, ali se lahko kaj podobnega v bodoče zgodi tudi na trgu državnih obveznic, predvsem na evropskem trgu, ki je preplavljen z velikim obsegom dodatnega državnega zadolževanja. Obstaja nekaj podobnosti med neobičajnim nihanjem vrednosti delnic na borzi in potencialno enakim gibanjem vrednosti državnih obveznic na evropskem kapitalskem trgu. Vprašanje je, ali se lahko pritisk velikih špekulativnih skladov na razvrednotenje napadenih delnic ponovi tudi na trgu državnih dolgov. Zanimiva je primerjava igralcev v tej igri in njihove moči, da usmerjajo tržno dogajanje ter posledice, ki lahko nastanejo ne samo za privatne igralce, ampak tudi za države in centralne banke.