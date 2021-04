PSG – Bayern 0:1

Bayern je v Pariz prišel odločen, da nadoknadi zaostanek 2:3 s prve tekme. Začetek tekme je bil miren, nato pa se je začelo dogajati priložnosti na obeh straneh igrišča. Bavarci so jurišali po zmago, vendar do velikih priložnosti iz protinapadov je prišel PSG, ki je bila trikrat blizu vodstva. V 27. minuti je nemški vratar Neuer s sijajnim posredovanjem preprečil zadetek Neymarju, ki je nato v 36. minuti stresel prečko in tri minute kasneje še vratnico. V trenutkih največjih priložnosti Parižanov je Bayern povedel v 40.minuti, potem ko je proti svoji nekdanji ekipi z glavo zadel Choupo-Moting, ker je bil odločnejši branilcev francoskega prvaka. Vodstvo Bayerna z 1:0 ob polčasu je bilo sijajen izkupiček glede na priložnosti PSG v prvem polčasu.

Drugi polčas je bil kljub visokemu ritmu manj razburljiv. Najlepšo priložnost je imel PSG v 53. minuti, ko je Neymar zamudil, da bi žogo porinil v prazno mrežo. Parižani so imeli trdno obrambo, Bayernu pa je manjkal poškodovani Lewandowski, da bi katero izmed odbitih žog porinil v mrežo. »Zelo sem vesel. Izločili smo evropskega prvaka. Na igrišču smo bili zelo organizirani. Res sem zapravil številne priložnosti, vendar najpomembneje je, da smo v polfinalu. Uresničujemo cilje, smo v polfinalu in sanjamo naprej,« je povedal zvezdnik PSG Neymar. »Zelo sem srečen. Ekipa je delovala odlično, bili smo zbrani in osredotočeni na naloge. Zasluženo smo napredovali,« je dodal Angel di Maria. »Nismo izpadali v Parizu, morali bi imeti boljši izid s prve tekme v Muenchnu. Frustrirani smo, ker smo zapravili veliko priložnosti. Na igrišču smo dali vse, kar smo bili sposobni,« je povedal vratar Bayerna Manuel po tekmi, na kateri so Bavarci dosegli gol že na 65. tekmi zapored in tako postavili nov klubski rekord. PSG bo v polfinalu igral z boljšim iz današnje tekme med Borussio Dortmund in Manchester Cityjem. Na prvi tekmi smo zmagali Angleži z 2:1.