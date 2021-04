Vsi indici so kazali, da bodo v obračunu med trinajstkratnim zmagovalcem lige prvakov Realom Madrid in šestkratnim Liverpoolom odločale malenkosti in da se obeta sila izenačen dvoboj. A vsaj na prvi tekmi četrtfinala v Madridu niti približno ni bilo tako. Gostitelji so bili precej boljši nasprotnik in si predvsem po zaslugi mladega Brazilca Viniciusa Juniorja, ki je zadel dvakrat, pred povratnim obračunom prihodnji teden priigrali izjemno izhodišče za napredovanje v polfinale.

Statistika na strani Reala Madrid

Vinicius Junior je k Realu Madrid prišel poleti 2018 iz Flamenga za vrtoglavih 46 milijonov evrov. Kraljevi klub si ga je tako močno želel v svojih vrstah, da se je za prestop dogovoril že leto prej, ko je imel vsega 17 let. Po prihodu v Madrid je sicer večkrat pokazal razkošen talent, a so mu sčasoma začeli očitati, da ni dovolj konstanten in da šepajo predvsem njegovi zaključki. Kot da bi pozabili, za kako mladega posameznika gre. Kakor koli, Vinicius v letošnji sezoni kaže precej bolj zrele predstave, kar je potrdil z izjemnima goloma proti Liverpoolu. Pri prvem je po vrhunski podaji Tonija Kroosa čez celotno igrišče s prsmi lepo sprejel žogo in matiral Liverpoolovega vratarja Alissona, pri drugem pa zadel po tleh po podaji Luke Modrića. Postal je prvi igralec, rojen v tem tisočletju, ki je dosegel gol v četrtfinalu lige prvakov, hkrati pa najmlajši Brazilec (20 let in 268 dni), ki je dosegel več kot en zadetek na izločilni tekmi najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Pred tem je ta rekord v rokah držal Kaka, ki je dvakrat zadel leta 2004 na obračunu Milana in Deportiva iz La Corune.

»Igrali smo dobro, težave pa imeli le na začetku drugega polčasa do Liverpoolovega gola. Vedeli smo, da jih lahko ranimo po krilih, saj se njihovi bočni branilci pogosto vključujejo v napad. O kakovosti Kroosovih podaj je brezpredmetno razpravljati, kot tudi o hitrosti Viniciusa Juniorja. Prihodnji teden nam ne bo lahko, zato se moramo dobro pripraviti,« je strnil misli trener Reala Madrid Zinedine Zidane. Če gre soditi po statistiki, potem se mu za napredovanje ni treba bati. Madridčani so namreč po zmagi na prvi tekmi izločilnih bojev v ligi prvakov napredovali v petnajstih primerih od šestnajstih. Zalomilo se jim je zgolj v sezoni 2018/19 v osmini finala proti Ajaxu. Povsem poklapan je bil po tekmi trener Liverpoola Jürgen Klopp. »Nasprotniku smo olajšali pot do zmage. Edina pozitivna stvar je gol Salaha, ki nam pred povratnim obračunom daje upanje na preobrat.«