Nocoj bomo v ligi prvakov dobili prve polfinaliste. Nogometaši PSG bodo proti Bayernu iz Münchna branili gostujočo zmago, Porto pa bo v Sevilli proti Chelseaju skušal nadoknaditi zaostanek dveh golov s prve tekme. Jutri se bodo za preboj med štiri najboljše v Evropi pomerili še Borussia Dortmund in Manchester City ter Liverpool in Real Madrid.

PSG – Bayern München

V taboru Bayerna iz Münchna pred povratno tekmo proti PSG vlada izredno stanje. Zaradi poškodb in kartonov – v primeru Sergia Gnabryja pa suma na okužbo s koronavirusom – je zunaj pogona kar deveterica nogometašev, zato se je moral trener Hansi Flick že za sobotni dvoboj proti Unionu iz Berlina (1:1) po pomoč zateči k dvema igralcema rezervnega moštva. Bavarci bodo v napadu znova močno pogrešali Roberta Lewandowskega, vprašljiv pa je tudi nastop Kingsleyja Koemana, Leona Goretzke in Niklasa Sueleja. »V nemškem prvenstvu smo na vrhu, v ligi prvakov pa imamo možnost, da se uvrstimo v polfinale. To je moja edina skrb, vse ostalo me ne zanima,« je zatrdil Hansi Flick, ki je prvo tekmo proti francoskim prvakom izgubil z 2:3.

Šestinpetdesetletnik se je z izjavo odzval tudi na vse glasnejša namigovanja o sporu s športnim direktorjem Hasanom Salihamedžićem. Da se dvojec med seboj ne razume, so nemški mediji pisali že pred časom, konflikt pa naj bi se še zaostril, ko je Salihamedžić minuli teden sporočil, da nemški prvaki v nasprotju z željami trenerja ne bodo podaljšali pogodbe z veteranom Jeromom Boatengom. Nesoglasja med njima naj bi bila že tako huda, da je pod vprašaj postavljena celo prihodnost Flicka v klubu. »Je pravi trener za nas, kar smo lahko videli po rezultatih v minuli sezoni. Veselilo bi nas, če bo nadaljeval,« je svojega trenerja podprl kapetan Manuel Neuer.

Zaradi vse večje odmevnosti spora, ki za nameček meče slabo luč na klub, potrpljenje izgublja direktor Bayerna Karl-Heinz Rummenigge, ki od dvojca zahteva, da zgladi spore in v javnosti nastopa složneje. »To se mora končati. Stopiti moramo skupaj in sodelovati usklajeno ter profesionalno. To je moja jasna zahteva,« je bil za Bild oster Karl-Heinz Rummenigge.

Težave aktualnih evropskih prvakov tako na igrišču kot zunaj zelenic so kajpak voda na mlin Parižanom, ki pa kljub vsemu pred tekmo ostajajo previdni. »Mislim, da je mogoče prav vse. Bayern je trenutno najboljša ekipa na svetu, ki jo izredno spoštujem. A obenem smo samozavestni in se zavedamo svojih odlik. Razmišljati moramo le o zmagi,« je poudaril strateg PSG Mauricio Pochettino.