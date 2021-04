Proizvajalec najhitrejšega električnega avtomobila na svetu C-Two leta 2018 in vse večji dobavitelj pogonske tehnologije za prestižne avtomobilske znamke je napovedal, da bo novi kompleks eden najbolj sodobnih v Evropi. Spomnil je, da je svoj podjetniški projekt začel dobesedno v garaži leta 2009. Danes zaposluje približno 1000 ljudi na šestih lokacijah, njegov 24-odstotni lastnik pa je nemški avtomobilski velikan Porsche.

Enotni proizvodno-raziskovalni kompleks bo omogočal nadaljevanje razvoja družbe, ki pričakuje 2500 zaposlenih po odprtju nove proizvodno-raziskovalne celote, so objavili na spletni strani družbe. V Kampusu Rimac, kot so poimenovali projekt, bodi zgradili ločeni poslopji za raziskave in razvoj ter proizvodnjo super električnih avtomobilov ter pogonskih sklopov, baterij, motorjev in inverterjev ter drugih delov, ki so povezani z elektrifikacijo za številne avtomobilske proizvajalce, kot so Hyundai, Kia, Aston Martin, Automobili Pininfarina, Koenigsegg in drugi.

Med drugim načrtujejo izgradnjo preizkusne steze. Poleg delovnih prostorov je predvidena vrsta spremljevalnih objektov za čim boljše počutje delavcev, kar vključuje restavracijo, frizerski salon, otroški vrtec in igralnice ter vrsto športnih in izobraževalnih vsebin, vključno z muzejem družbe. Napovedali so tudi kmetijo z živalmi, veterinarsko ambulanto in pridelavo lastne organske hrane. Arhitekti so navdih pri oblikovanju kampusa iskali v linijah Rimac avtomobila C-Two, celoten kompleks pa bo usklajen z naravo. Kampus bo izgrajen na približno 200.000 kvadratnih metrov, so še zapisali.

Ob predstavitvi projekta je Rimac tudi izpostavil, da je prednostna naloga kampusa uresničenje najboljšega možnega delovnega in izobraževalnega prostora za delavce. Kampus bo odprt tudi za obiskovalce in širšo javnost, ki bodo lahko hodili v parke in druga zelena območja kompleksa. Začetek izgradnje kampusa bo sledil do konca leta, je še napovedal Rimac.