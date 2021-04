Na pogovoru, ki sta ga povezovala režiserka Urša Menart ter režiser in profesor Miran Zupanič, se seveda za uvod ni bilo mogoče izogniti posledicam skoraj enoletne ustavitve financiranja slovenske filmske produkcije. Ker je bila ta del razvojnih programov, ki so zaradi epidemije obtičali v vladni proceduri, Slovenski filmski center (SFC) skoraj vse leto ni mogel črpati odobrenih sredstev ter jih posredovati naprej producentom in posledično ustvarjalcem, čeprav so ti svoje delo že zdavnaj opravili.

»Film Orkester smo snemali od decembra 2019 do februarja 2020, vendar vse do konca leta nismo prejeli pogodbenih sredstev, s katerimi bi lahko poplačali sodelavce,« je denimo pojasnila producentka Petra Vidmar. Ta blokada je povzročila številne stiske med ustvarjalci ter nelikvidnost produkcijskih hiš, je opozoril producent Jožko Rutar. »Ves sistem se je sesul.«

Težav še ni povsem konec

Minister je pojasnil, da je glede imenovanja novega sveta »naredil vse, kar je lahko«, Uršula Menih Dokl pa je dodala, da se trudijo, da redno delovanje SFC zaradi tega »ne bi bilo ogroženo«; ministrstvo naj bi zato prevzelo določene naloge sveta in še v tem tednu objavilo nekatere razpise. »Vlada ustvarja težavo, ki jo nato rešuje ministrstvo,« je ugotovil Zupanič. Seveda pa je treba dodati, da je ta »rešitev« povsem nasprotna logiki, zaradi katere je bil SFC kot neodvisna javna agencija sploh ustanovljen.

Filmarji so izrazili tudi nezadovoljstvo nad tem, da ministrstvo pripravlja novi filmski zakon, ne da bi v njegovo oblikovanje vključilo predstavnike krovnih strokovnih organizacij, ki so vselej dejavno sodelovale pri sprejemanju področne zakonodaje. Simoniti je pojasnil, da je bil prvi predlog novega zakona, s katerim so se strinjali tudi deležniki, pripravljen že pred nekaj leti, sedanjo različico pa pripravljajo izbrani strokovnjaki s filmskega področja. »Ko bo predlog končan, pa bo tako ali tako prišel v javno razpravo in bo mogoče podati pripombe nanj.« Med drugim naj bi novi zakon bolj natančno določil zunajproračunske vire financiranja filmov, ravno tako naj bi se filmski studio Viba film priključil SFC, s čimer bi po ministrovih besedah poskrbeli za večjo učinkovitost in vzpostavili »celovit filmski center«. Za konec so filmarji poudarili, da potrebujejo zlasti stabilno okolje, v katerem bodo finančni in drugi okviri delovanja jasni in se ne bodo spreminjali vsakih nekaj let.