Funkcionalnost doma ter bolj natančen pregled postavitve in praktične uporabnosti pohištva sta se v zadnjem letu spremenila tudi zato, ker vse več časa prebivamo doma. Če je še pred nekaj časa veljalo pravilo, le da je nekaj lepo ali pa celo kupljeno poceni, to ne velja več. Ob bok funkcionalnosti in udobnosti se je postavila še kakovost. Zdaj bolj kot kadar koli prej velja, naj bo uporabno, kakovostno in za dalj časa.

Stanovanja in hiše, ki so postale pisarne in šole ali celo vrtci po sili, dobivajo na splošno novo podobo. V obdobju prvega vala pandemije se je povečalo število prodanih elektronskih naprav in televizorjev. In že takrat se je pojavila potreba po dodatnih policah v dnevnem prostoru; za odlaganje konzol, knjig in tudi službenih map. Po nekaterih podatkih pa se je v drugem valu pandemije prodaja regalov s policami za odlaganje predmetov, ki ločujejo prostore, zdaj predvsem bivalni in delovni prostor, povečala za več kot sto odstotkov, prav tako se je povečala prodaja manjših in po možnosti zložljivih miz in udobnih sedežnih garnitur. In glede na to, da stanje, v katerem smo se znašli zaradi novega koronavirusa, le ne bo trajalo večno, je priporočljivo, da si za ureditev domače pisarne in šolskih prostorov omislite police na stojalu ali celo na koleščkih, da ne boste kasneje ugotovili, da ste zaradi nameščanja polic po nepotrebnem vrtali v stene.

Tople in prijetne zemeljske barve skandinavskega pridiha ostajajo v trendu tudi letos, tako pri izbiri barve pohištva, sedežnih garniturah in stolih kot pri dekorativnih izdelkih, kot so okrasne blazine, lončki za zelene rastline, okvirji slik, senčila stoječih ali namiznih svetilk, odeje ter posteljnina. Poleg tega priljubljenega skandinavskega sloga se je pojavil še en, ki ga nekako dopolnjuje, japonski slog wabi-sabi, ki zagovarja filozofijo nepopolnosti, preprostosti in lepega. Skupno obema slogoma je, da delujeta pomirjujoče, neobremenjeno in domače. Med barvami prevladujejo nežni odtenki, kot so svetla roza, nežna zelena, bledo modra. Za manjši preskok med opremo in dodatki se uporablja še svetlo sivo in barvo oglja. Oba sloga zagovarjata naravne materiale in čiste linije, urejenost in red, brez nepotrebne navlake in predmetov, ki služijo le za lovljenje prahu. Torej tudi dekorativni izdelki naj imajo vlogo, pa naj bo to okrasna blazina ali naravna svetilka. Čas, ko se je postavljalo zlasti poceni dekorativne izdelke vse povprek, je mimo. Zdaj v domu vlada prijeten red. In to ne velja le za dnevni prostor, ampak tudi za kopalnice, spalnice in kuhinje ter domačo teraso.

Police pa se niso pojavile le v dnevnih prostorih, ampak tudi v kuhinjah. Za razliko od polic, ki so bile v večini primerov zaradi prostorske stiske nameščene v nuji, v kuhinji postajajo police prava paša za oči. Nanje bomo namreč namestili praktične in lične kuhinjske predmete. K temu trendu je vsekakor pripomoglo pogostejše gibanje v kuhinji v zadnjem letu, saj so na ta način predmeti in kuhinjski pripomočki bolj na dosegu roke, na drugi strani pa so se v kuhinji spet pojavili pripomočki in posoda v barvi bakra ter lončene posode. Ti predmeti pa niso le uporabni, temveč tudi lepi, za na razstavo.

Vsestranski les in drugi naravni materiali

Material, ki je na prvem mestu in prevlada tako pri pohištvu kot med dodatki, tudi pri lestencih in drugem domačem okrasju, je les, po možnosti še neobdelan. Takšen izžareva še več stika z naravo. Še vedno je v ospredju skrb za okolje, poudarek je na trajnostnih izdelkih, zato ne preseneča, da so ročni izdelki iz naravnih materialov tudi letošnji hit. Ročno pletena ali sešita odeja, unikatno poslikana lončena posoda, stari okvirji in ogledala, ročno zašite ali okrašene dekorativne blazine so trenutno najbolj trendovski. Teh predmetov tudi ni treba na novo kupovati, včasih je dovolj že obisk domačega podstrešja ali podstrešja starih staršev, ki zagotovo hranijo tudi kakšen uporaben in včasih precej bolj kakovostno izdelan predmet. Takšne predmete lahko kupite tudi v trgovinah z rabljeno opremo ali pa na bolšjem trgu. V trendu boste, če boste ponovno uporabili stare predmete in jim z malo iznajdljivosti vdihnili sodobno dušo.

V dom se torej bolj kot kadar koli prej vnaša več domačega, prijetnega in toplega. In ne pozabite uokviriti lepih spominov, norih zabav, ki ste jih doživeli in jih še boste, slik z najboljših potovanj, ki so v vašem srcu pustila poseben pečat, in pripravite okvirje za bodoča potovanja ali izlete. Domovi naj letos še posebej odražajo osebno noto stanovalcev, poudarek pri pohištvu in dodatkih pa naj bo na uporabnosti, preprostosti in trajnosti.