Največ, po sedem nominacij, imata ameriška drama o prisilnih nomadih v času velike gospodarske krize v ZDA Dežela nomadov (Nomadland) režiserke Chloe Zhao in britanska drama o odraščanju Rocks režiserke Sarah Gavron. Dežela nomadov, ki temelji na knjigi Jessice Bruder, je letos že osvojila zlata globusa za najboljši film in režijo, za aprilsko podelitev oskarjev pa ima šest nominacij. Lani je dobila tudi zlatega leva za najboljši film na 77. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah.

S po šestimi nominacijami se za bafte potegujejo francosko-britanska koprodukcija Oče Floriana Zellerja z Anthonyjem Hopkinsonom v glavni vlogi, Netflixov črno-beli film o Hollywoodu Mank režiserja Davida Fincherja, ameriška drama Minari Leeja Isaaca Chunga in ameriški triler Obetavna mladenka režiserke Emerald Fennell.

Dežela nomadov, Oče in Obetavna mladenka so nominirani za najboljši film, ob njih pa še drami The Mauritanian Kevina Macdonalda in The Trial of the Chicago 7 Aarona Sorkina. Na kipec za najboljšega režiserja upajo Chloe Zhao, Sarah Gavron in Lee Isaac Chung ter Thomas Vinterberg za film Nažgani, Shannon Murphy za Babyteeth in Jasmila Žbanić za Quo vadis, Aida?.

V igralskih kategorijah so za glavno žensko vlogo nominirane Frances McDormand iz Dežele nomadov in Bukky Bakray iz Rocks ter Radha Blank (The Forty-Year-Old Version), Vanessa Kirby (Koščki ženske), Wunmi Mosaku (His House) in Alfre Woodard (Clemency), med moškimi pa Hopkins, Riz Ahmed (Zvok metala), Adarsh Gourav (The White Tiger), Mads Mikkelsen (Nažgani), Tahar Rahim (The Mauritanian) in Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom), ki je za vlogo posmrtno dobil letošnji zlati globus. Na baftah podelijo tudi nagrado za izjemen britanski film. Nominirancev je deset, med njimi Rocks, Oče, Obetavna mladenka in The Mauritanian.

Slovesnost ob letošnjih baftah bodo iz Kraljeve Albertove dvorane (Royal Albert Hall) prenašali na televiziji BBC. Raztegnili so jo na dva dneva. S sobotno oddajo so po navedbah uradne spletne strani počastili filmske ustvarjalce, ki so prispevali k najboljšim filmom leta 2020, kot so režiserji, scenografi, kostumografi, maskerji.