Osemdesetletni režiser, znan po filmih Iztrebljevalec, Thelma in Louise, Osmi potnik in Gladiator, se letos za nagrade poteguje s filmom Ves denar tega sveta, biografsko dramo, v kateri je enega od ključnih igralcev Kevina Spaceyja zaradi afere z nadlegovanjem zamenjal s Christopherjem Plummerjem, nikoli pa ni dobil bafte za najboljšo režijo. Izvršna direktorica Baft Amanda Berry je ob razglasitvi dobitnika nagrade dejala: »Ridley Scott je vizionarski režiser in eden od velikih britanskih režiserjev, katerega delo je pustilo neizbrisljiv pečat v zgodovini kinematografije. Štirideset let od njegovega prvenca njegovi filmi še vedno presegajo meje stila in žanra.« Zadnji prejemniki nagrade so bili Mel Brooks, Sidney Poitier in Mike Leigh.