Podelitev bo vodil igralec, komik, režiser in pisec Richard Ayoade, ki je tudi sam prejemnik več baft. Oddaja bo namesto 17. maja na sporedu 31. julija, nominacije pa bodo znane v četrtek. Igralec se je v izjavi za javnost pošalil, da je, tako kot vsi, presenečen, da organizatorji še vedno vztrajajo pri tem, da izpeljejo podelitev. Največje nagrade v zabavni industriji so letos že podelili, in sicer oskarje in filmske nagrade bafta, saj sta prireditvi potekali še pred začetkom pandemije, podelitev igričarskih nagrad bafta pa je že potekala po spletu.

Medtem ko se britanska akademija filmskih in televizijskih umetnosti trudi, da kljub spremenjenim razmeram podeli vse načrtovane nagrade, so prejšnji teden sporočili, da najbolj prestižne britanske nagrade za umetnost turner prize letos zaradi pandemije koronavirusa in s tem povzročenih nevšečnosti ne bodo podelili.

Pripravila Špela Žagar