Že prva tekma teh ekip v polfinalu je napovedala, da bo obračun oster in da bodo verjetno potrebne več kot tri tekme, da bo znan finalist. Na prvi so namreč Jeseničani s težavami prišli do zmage, potem ko so gostje trikrat zadeli z igralcem več, so se železarji vrnili v igro in dobili tekmo po podaljšku.

Danes je bil začetek slovenske ekipe sicer dober, konec pa ne. V prvi tretjini so imeli Jeseničani malenkostno premoč, Andrej Hebar pa je v 17. minuti dosegel gol, ko so imeli gostje na ledu igralca več. A so je slovenski ekipi nato vse podrlo v nadaljevanju. Začel je Alex Frei, ki je Žana Usa za izenačenje premagal v 26. minuti, le dve minuti in pol pozneje pa so domači že prišli do preobrata, po nespretnem izbijanju ploščka jeseniške ekipe pa je bil izid 2:1. Nato so Jeseničani sicer zdržali igro z igralcem manj, vendar so, potem ko so bile moči spet izenačene, hitro dobili še en gol, spet pa je zadel Frei.

V zadnji del so tako domači šli s prednostjo dveh zadetkov, ki so jo znali obdržati. Za Jeseničane je imel lepo priložnost Blaž Tomaževič, pet minut pred koncem pa so gostje imeli še 'power-play'. A je ostal neizkoriščen, čeprav je imel domači vratar Gianluca Vallini precej dela. Us je nato že dve minuti in pol pred koncem zapustil vrata, kar pa so hokejisti Asiaga izkoristili in zmago potrdili s strelom na nebranjen gol v 59. minuti.

Tretja tekma bo v torek, 13. aprila, na Jesenicah, četrta 15. aprila v Asiagu, morebitna peta pa potem 17. aprila spet v Podmežakli.