Olimpija ugnala Jesenice

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi alpske lige premagali Sij Acroni Jesenice s 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Za Ljubljančane so zadeli Nik Simšič (20.), Anže Ropret (33. in 40.) in Nejc Brus (49.), za Jeseničane pa Francesco Pinelli (26.) in Andrej Hebar (54.).