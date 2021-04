Hokejisti Olimpije so zapletli svoj položaj v boju za finalno vstopnico alpske lige. Potem ko je bilo v Tivoliju že vse pripravljeno za napredovanje Ljubljančanov, je Lustenau po zaostanku z 0:2 v zmagah presenetil udarnega kandidata za lovoriko in polfinalna serija na tri zmage se v četrtek znova seli na avstrijski led. V primeru izenačenja bo finalist znan na odločilni sobotni tekmi v Ljubljani.

Olimpija brani naslov prvaka alpske lige iz leta 2019 in po petih zaporednih zmagah v končnici so bili vsi prepričani, da bodo domači v Tivoliju potrdili napredovanje v finale. Potem ko je Olimpija z naskokom osvojila redni del alpske lige, tudi v najpomembnejšem delu sezone prevladuje proti slabšim tekmecem, ki se predvsem krčevito branijo. Ljubljansko moštvo nasprotnike običajno lomi z visokim ritmom in posestjo ploščka, a očitno je igralce uspavala in zavedla prepričljiva sobotna zmaga v gosteh z 8:0, saj so danes zatajili predvsem v napadu.

Na dosedanjih tekmah v končnici so Ljubljančani s kakovostnejšo zasedbo in vztrajno igro v napadu vedno znali prebiti bunker nasprotnikov, tokrat pa se jim je močno zatikalo. Lustenau je danes prikazal zelo disciplinirano predstavo v obrambi in se izkazal z enostavnim hokejem. Olimpija je bila na tretji tekmi polfinala najmanj prepričljiva in v zadnjih dvajset minut obračuna se je prvič v izločilnih bojih podala z zaostankom enega zadetka. Ljubljančani so dolgo časa jalovo napadali in bili v drugi tretjini kaznovani z dvema goloma. Čeprav Lustenau ni pokazal veliko ambicij v napadu, je bil izredno učinkovit in povrhu je zatresel tudi okvir vrat. Za domače je edini zadetek prispeval Simšič, predvsem ob številčni prednosti pa se je zelo poznala odsotnost Kanadčana Valleranda, ki bo morda nared za četrtkov obračun.

Olimpija je skoraj vso tekmo oblegala avstrijska vrata in bila prav do zadnjega piska sirene neuspešna v lovu na podaljšek. Končno razmerje v strelih je bilo 34:18. Odlično je branil vratar Anthony Morrone, ki je šele danes dobil priložnost za igro. »Poraz je kot hladna prha, a takšen je šport. V hokeju je vedno najtežje zaključiti serijo. Dali smo vse od sebe, borili smo se za izenačenje, veliko streljali, a plošček ni hotel v mrežo. Lustenau je svoje priložnosti izkoristil. Sedaj nas čaka dolga pot na četrto tekmo v Avstrijo, kjer želimo zmagati in se uvrstiti v finale. V igri ne bomo veliko spreminjali. Osredotočeni moramo biti na zaključne strele in unovčiti priložnosti,« je komentiral ljubljanski branilec in reprezentant Miha Logar.