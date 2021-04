Dogodek je za 24ur.com potrdila Vesna Fabjan, ki je dejala, da se je napad zgodil včeraj v večernih urah. Po njenih navedbah je v dnevno sobo skozi okno priletela molotovka. Ta je povzročila eksplozijo, zanetil se je tudi manjši požar, ki so ga domači uspeli pogasiti.

S PU Novo Mesto so sporočili, da so bili o dogodku obveščeni nekaj pred 21. uro. »Po prvih ugotovitvah je neznani storilec v pritlično okno stanovanjske hiše vrgel gorečo steklenico, ki je bila napolnjena z vnetljivo tekočino.« Na kraj so bili napoteni policisti in kriminalisti, ki so opravili ogled in zbrali obvestila. V napadu ni bil nihče poškodovan, po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 2000 evrov premoženjske škode, so še sporočili s Policije. Novomeški kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Odzvali so se tudi v stranki LMŠ, kjer so zapisali, da »nobena politična ali kakršnakoli druga dejavnost ne opravičuje takšnega strahopetnega in brutalnega napada na kogarkoli«. Dodali so, da je »še posebej grozljivo v tem primeru dejstvo, da je Vesna Fabjan politično aktivna ter da je bil napad izveden na domu, kjer živi z družino«. V LMŠ pričakujejo, da bo Policija dejanje čim prej raziskala in »javnost seznanila z ugotovitvami, kdo je bil naročnik in kdo je dejanje izvedel«.